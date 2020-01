Conservatório investe em cineclub

O Conservatório - Escola Profissional das Artes da Madeira, Eng. Luiz Peter Clode (CEPAM) vai montar uma sala de cinema através do Projecto Cineclub, contemplado com um apoio do Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA). Foi uma das sete candidaturas aprovadas, num total de 21 submetidas, adianta a instituição de ensino artístico.

O objectivo é dotar um espaço das condições técnicas necessárias para acolher exibições cinematográficas, permitindo assim a formação de públicos e divulgação de obras de referência, anuncia. A sala destina-se à realização de mostras de cinema periódicas para os alunos e à exibição de filmes ligados às temáticas desenvolvidas nas disciplinas leccionadas no CEPAM.

O projecto será coordenado por Alexandre Neves, o coordenador do Núcleo de Produções Audiovisuais juntamente com João Pedro Pereira, professor do Curso Livre de Cinema de Animação, em parceria com Helena Aldinhas, do Serviço Educativo da Biblioteca das Artes, a biblioteca desta escola. A ideia é também convidar especialistas da área do cinema.

O financiamento pedido foi de 2.500 euros, o ICA vai comparticipar 2.000 euros, o CEPAM entra com 500. A verba destina-se à aquisição de um projector de vídeo e outros equipamentos.

No futuro, o CEPAM pretende integrar o Projecto Cineclub no Plano Nacional de Cinema, um programa de literacia para o cinema e de divulgação de obras cinematográficas nacionais junto do público escolar. Será através de uma parceria com o ICA, com a Cinemateca Portuguesa — Museu do Cinema e com a Direcção-Geral da Educação.