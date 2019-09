Conheça as propostas do ‘Roteiro’ desta quinta-feira, dia 26 de Setembro

Em estreia no cinema

Estreiam nos cinemas do Funchal a fita de acção ‘Rambo - A Última Batalha’, a película de comédia e acção ‘Ousadas e golpistas’ e o filme de terror ‘Midsommar - O Ritual’.

Despeça-se do Verão no Fórum Madeira

‘Sunset’ no Fórum Madeira, no piso 2, a partir das 19 horas, com a selecção musical do DJ Ivanhelio.

Casino recebe ‘It Takes Two - Greatest Duets’

Nova apresentação do espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, pelas 19h30, no Restaurante Bahia, situado no 4.º andar do Casino da Madeira.

‘Tapas & Wine’ no Castanheiro

‘Tapas & Wine’, no Castanheiro Boutique Hotel, das 19h30 às 21h30, no Bar Íris, com buffet de tapas e actuação do trio de jazz composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

Ponta do Sol ‘virada do Avesso’

Arranca a edição de 2019 do Festival Avesso, na Ponta do Sol. Nesta quinta edição, a abrir o festival, há a reposição do espectáculo ‘Bem Longe Daqui’, do Teatro do Avesso, pelas 21 horas, no Centro Cultural John dos Passos.

‘Cartas de Fora’ no Centro de Congressos

Exibição do filme ‘Cartas de Fora’, pelas 21 horas, Centro de Congressos do Casino da Madeira.

Karaoke no El Mexicano

A Cantina El Mexicano, no Centromar, acolhe Noite Especial de Karaoke.