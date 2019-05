Concerto de Guitarra Clássica na 45.ª Feira do Livro do Funchal

No próximo sábado, dia 31 de Maio, pelas 19 horas, no âmbito da 45ª Feira do Livro do Funchal, o Foyer do Teatro Municipal Baltazar Dias será presenteado com “A Guitarra em Verso”, com participação especial de Rebeca Oliveira.

Rebeca Oliveira iniciou os seus estudos na área da música aos 15 anos, no “Conservatório Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng.º Luíz Peter Clode”, com o professor Pedro Zamora. No seu currículo contam mais de 30 masterclasses com guitarristas de renome mundial como David Russell, Paolo Pegoraro, entre outros.

“A Guitarra em Verso” será um íntimo concerto com um repertório que abarca mais de 250 anos de música e história, apresentando um conjunto de obras para guitarra, de vários estilos e épocas, com algo em comum: um elo de ligação inquebrável com a literatura.

A Associação Orquestra Clássica da Madeira (AOCM), muito acarinhada pela população madeirense, teve a sua génese na Orquestra de Câmara da Madeira, fundada em 1964 pelo Professor Jorge Madeira Carneiro. É considerada uma das mais antigas do país em atividade, sendo que ao longo da sua história, fruto do empenho conjunto de muitas pessoas, tem vindo a afirmar-se como uma referência a nível regional e nacional, contribuindo para o cartaz turístico de excelência da Região Autónoma da Madeira.