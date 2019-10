CMF recebe participantes do Encontro Internacional de Coros

A vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Cultura na Câmara Municipal do Funchal (CMF), recebeu esta tarde, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, os grupos corais que irão participar no Encontro Internacional de Coros, que decorre na Região até ao próximo dia 7 de Outubro.

Na ocasião, a autarca salientou que a CMF tem apostado numa política para “desenvolver o meio artístico do Funchal e da Região, proporcionando o acesso a diferentes tipos de arte e espectáculos aos nossos públicos”. Eventos estes que, na sua opinião, “servem para percebermos que quanto mais conhecemos os outros, outros públicos e outras culturas, mais receptivos estamos à diversidade, encarando-a como uma riqueza”.

Madalena Nunes agradeceu todo o” trabalho e empenho” para que fosse possível a realização deste encontro na Região, “especialmente ao Coro de Câmara da Madeira, na pessoa do Dr. José Júlio Castro Fernandes, e é para nós um motivo de orgulho saber que temos na nossa comunidade quem se preocupe em dinamizar culturalmente a cidade com eventos deste alcance”.

No Encontro Internacional de Coros – Madeira 2019, promovido pelo Coro de Câmara da Madeira, participam o Coro Voices of the People, de Broomfield, Somerset, no Reino Unido, a Associação Orfeão Dr. João Antunes, de Condeixa-a-Nova, o Orfeão Sol do Troviscal, de Oliveira do Bairro, o Grupo Coral do Estreito, o Grupo Coral do Arco da Calheta, a Associação Grupo Coral de Machico e o Coro de Câmara da Madeira.