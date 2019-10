CMF organiza IV Encontro de Cultura Acessível no Teatro Baltazar Dias

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) organiza, no próximo dia 24 de Outubro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, a quarta edição do Encontro de Cultura Acessível, uma iniciativa promovida pela autarquia no sentido de debater as oportunidades e os desafios em termos de inclusão e acessibilidade no sector cultural da cidade e da Região.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, refere que “este encontro foi uma das apostas de sucesso do nosso executivo ao nível das políticas de acessibilidade e inclusão, e tem vindo ao longo dos anos a permitir que especialistas, associações e organizações culturais possam partilhar os seus conhecimentos, as suas ideias, as dificuldades que sentem, e apresentar soluções, para, em conjunto, podermos trabalhar no sentido de quebrar as barreiras existentes e democratizar o acesso à cultura”.

A edição de 2019 tem como tema central o ‘Desenvolvimento de Públicos’ e contará com a presença de vários agentes culturais, que têm vindo a adaptar os seus espaços, actividades e iniciativas à diversidade de públicos, e também de vários responsáveis municipais que irão abordar a forma como os municípios tratam, culturalmente, as questões relacionadas com a acessibilidade, nomeadamente o acesso físico, social e intelectual.

O primeiro painel juntará especialistas como Maria Vlachou, directora executiva da Acesso Cultura, Ana Sofia Nóbrega, actriz, Alfredo Martins e Sara Duarte do Teatro Meia Volta, Márcia Sousa, directora do MUDAS e Henrique Amoedo, do grupo Dançando com a Diferença.

Por sua vez, o segundo painel irá reunir decisores políticos e responsáveis pelas áreas culturais municipais na Região, como Madalena Nunes, vereadora da Cultura na CMF, Mónica Vieira, vereadora da Cultura na Câmara Municipal de Machico, Emanuel Gaspar, director da Casa da Cultura de Santa Cruz e Célia Pessegueiro, presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol.

O programa conta ainda com a exibição do documentário ‘Público-Alvo’ de Helena Inverno, estreado em Setembro e que acompanha o processo de preparação e realização de ‘Os dias do Público’, três dias de organização pensada pelos espectadores inseridos no projecto ‘O Público vai ao Teatro’, uma iniciativa desenvolvido pelo Teatro Meia Volta em coprodução com o Teatro São Luiz.

A entrada no evento é livre, mas sujeita a inscrição prévia através do endereço [email protected]