CMF acolhe nova exposição sobre espaços verdes do Funchal até dia 15

O átrio da Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem patente, até ao próximo dia 15 de Fevereiro, uma exposição organizada pelo Departamento de Ciência e Recursos Naturais da Autarquia, que expõe os diversos jardins e espaços verdes urbanos públicos da cidade, com destaque para o Parque Ecológico do Funchal.

Quem visitar os Paços do Concelho nos próximos dias, poderá também ver as renovadas floreiras do jardim interior e usufruir desse espaço de contemplação.

A autarquia realça que, ao longo de todo o ano, “dinamiza o átrio da edilidade, seja com iniciativas próprias, seja com exposições de terceiros, sendo este um espaço cada vez mais solicitado para o efeito, uma vez que por ali passam diariamente centenas de turistas”.

Uma aposta do executivo na “valorização deste edifício histórico e na sua abertura à comunidade”, numa estratégia onde também se contam as visitas guiadas, dinamizadas pela Académica da Madeira.