Cinco finalistas do Porto Moniz fazem a Bênção das Capas esta sexta-feira

São cinco os finalistas da Escola Básica e Secundária do Porto Moniz que cumprem a Bênção das Capas, esta sexta-feira. O dia ‘especial’ culmina com uma festa, no Clube Naval do Seixal, a partir das 23 horas, contando com a presença dos DJs Petter Nunez e Nuno Timóteo.

Depois de uma visita aos Paços do Concelho e ao estabelecimento de ensino, a fim de registar as devidas fotografias, a missa terá lugar na igreja da Vila, pelas 17h30, seguindo-se um jantar no Hotel Moniz Sol.

A autarquia, pela voz de Nélio Sequeira, vereador com o pelouro da Educação, evidenciou o apoio que a Câmara tem “dado sempre” aos finalistas, “sejam muitos ou poucos”.

“Para além da questão logística da festa atribuímos um subsídio de 100 euros a cada estudante como forma de ajudar para a viagem de finalistas, independentemente de ser cinco, dez ou vinte. São critérios que já estão definidos e depois ao longo do ano envolvemos os finalistas em várias actividades da autarquia, tendo-os como parceiros”, esclareceu Nélio Sequeira.

Ainda assim, o vereador diz que o número de finalistas “é o reflexo da realidade da Costa Norte, embora este ano seja um número manifestamente muito reduzido, porque a média tem sido entre 15 a 20”, elucidou, antevendo, contundo, o facto de que “para o ano serão mais alguns”.

Os bilhetes para a festa têm um custo de sete euros.