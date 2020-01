Cerâmica contemporânea de Elsa Figueiredo na Galeria dos Prazeres

A exposição ‘Zero ao cubo’, de Elsa Figueiredo, abre amanhã (24 de Janeiro) ao público na Galeria dos Prazeres, onde estará patente até ao próximo dia 8 de Março.

A artista portuguesa realizou uma residência artística na freguesia dos Prazeres, no início do passado mês de Dezembro, onde foi buscar a inspiração para o trabalho agora apresentado.

Paralelamente, foi realizada a primeira parte de uma oficina de cerâmica que envolveu um grupo de adultos da localidade, com o objectivo de conhecer e experimentar diversas técnicas de modulação. A segunda parte da oficina teve lugar no início desta semana com a aplicação de vidrados.

Assim, ‘Zero ao cubo’ constitui-se como numa exposição que integra, por um lado, uma selecção de obras de Elsa Figueiredo e, por outro, os trabalhos orgânicos realizados pelos formandos no decurso da oficina criativa.

Com efeito, esta exposição pretende associar-se ao projecto ‘Encontros de cerâmica nos Prazeres’, uma parceria com o Museu de Arte Sacra do Funchal, que visa desenvolver actividades específicas em torno da arte e do património sob a orientação de formadores e artistas que, no meio nacional, regional e local, têm trabalhado a técnica da cerâmica.

Na sequência desta valorização da cerâmica contemporânea nos Prazeres está ser desenvolvido um outro projecto denominado ‘Vaso de Altar’, que terá a sua apresentação pública no decurso da programação da Semana das Camélias no interior da própria igreja dos Prazeres.

Referir ainda que, excepcionalmente, durante o período de exposição, a Galeria dos Prazeres estará aberta também à sexta-feira (das 10 às 13 horas e 14 às 17 horas), além da abertura habitual ao fim-de-semana e feriados.