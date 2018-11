CD ‘A Música de Cândido Drumond de Vasconcelos’ apresentado esta quinta-feira

A Secretaria Regional de Educação (SRE), através da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), apresenta amanhã, o CD ‘A Música de Cândido Drumond de Vasconcelos’, no próximo dia 22 de novembro, dia de Santa Cecília, padroeira dos músicos, pelas 16 horas, no auditório daquela direcção de serviços, situado na Travessa do Nogueira, n.º 11, no Funchal.

Este CD é uma edição da SRE que conta com Samantha Muir, intérprete de guitarra clássica e uma das principais tocadoras de ukulele clássico e de machete da Madeira, e Lara Taylor, diplomada em guitarra pela Trinity College London. A escolha deste duo de artistas inglesas enquadra-se numa estratégia de internacionalização do património musical madeirense do século XIX para machete.