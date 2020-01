Casa-Museu Frederico de Freitas recebe apresentação de conferência sobre turismo na Madeira

O auditório da Casa-Museu Frederico de Freitas, no Funchal recebe amanhã, dia 22 de Janeiro, pelas 18 horas, a apresentação da conferência, intitulada ‘History of Tourists and Tourism in Madeira’, proferida em língua inglesa por Donald Silva, professor emérito da Universidade de New Hampshire.

Visitante assíduo da ilha desde 1980, esta é a 25.ª conferência que o orador apresenta.

Donald Silva já tem publicados seis livros, três dos quais de temática madeirense, como ‘The Magnolia Lectures’, no qual reuniu algumas das conferências proferidas no Funchal a convite da antiga Biblioteca de Culturas Estrangeiras.

O evento é de entrada livre.