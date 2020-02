Câmara do Funchal dinamiza eventos culturais entre 8 e 14 de Fevereiro

A Câmara Municipal do Funchal dinamiza, a partir deste sábado, 8 de Fevereiro, e até ao dia 14, um conjunto de eventos culturais, formativos e de cariz social.

O espectáculo Espetáculo ‘Rock & Bzzzz’, no Teatro Municipal Baltazar Dias, este fim-de-semana, é o primeiro evento deste cartaz cultural. Primeiro no sábado às 21 horas e depois, no domingo às 18h.

Conheça as propostas para os restantes dias:

Segunda-feira, dia 10

9h30 – 18h00 - Exposição “azul Celeste” de Luísa Spínola – Museu Henrique e Francisco Franco

10h00 às 12h30 – 14h00 às16h00 - Exposição “Em Traços Largos” de Guareta Coromoto – Capela da Boa Viagem

Terça-feira, dia 11

9h30 – 18h00 - Exposição “azul Celeste” de Luísa Spínola – Museu Henrique e Francisco Franco

10h00 às 12h30 – 14h00 às16h00 - Exposição “Em Traços Largos” de Guareta Coromoto – Capela da Boa Viagem

Quarta-feira, dia 12

9h30 – 18h00 - Exposição “azul Celeste” de Luísa Spínola – Museu Henrique e Francisco Franco

10h00 às 12h30 – 14h00 às16h00 - Exposição “Em Traços Largos” de Guareta Coromoto – Capela da Boa Viagem

11h00 e 15h00 – Espetáculo para Escolas - “Rock & Bzzzz” – Teatro Municipal Baltazar Dias

Quinta-feira, dia 13

9h às 18h – Feira temática “Gastronomia” – Mercado dos Lavradores

9h30 – 18h00 - Exposição “azul Celeste” de Luísa Spínola – Museu Henrique e Francisco Franco

10h00 às 12h30 – 14h00 às16h00 - Exposição “Em Traços Largos” de Guareta Coromoto – Capela da Boa Viagem

11h e às 15h – Espetáculo para Escolas “Rock &Bzzzz” – Teatro Municipal Baltazar Dias

Sexta-feira, dia 14

9h30 – 18h00 - Exposição “azul Celeste” de Luísa Spínola – Museu Henrique e Francisco Franco

10h00 às 12h30 – 14h00 às16h00 - Exposição “Em Traços Largos” de Guareta Coromoto – Capela da Boa Viagem

11h00 – Espetáculo para Escolas - “Rock & Bzzzz” – Teatro Municipal Baltazar Dias

21h00 - Espetáculo “Rock &Bzzzz” – Teatro Municipal Baltazar Dias