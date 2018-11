Calheta escolhe amanhã finalista do ‘Madeira a Cantar’

O Porto de Recreio da Calheta, acolhe amanhã, 24 de Novembro, às 21 horas, a 8.ª eliminatória do ‘Madeira a Cantar’.

O concurso de Voz/interpretação musical está integrado nas comemorações dos 600 anos do Descobrimento das Ilhas, tem percorrido os vários concelhos da Região para promover e divulgar os talentos musicais, chegando amanhã ao concelho da Calheta para seleccionar mais um finalista.

Criar uma dinâmica cultural que vá de encontro às necessidades de residentes e turistas, bem como criar alicerces para a promoção da cultura regional em anos futuros são os objectivos desta 1.ª Edição do concurso, que tem amanhã a última eliminatória programada para 2018.

As eliminatórias dos concelhos da Ribeira Brava, Funchal Oeste, Machico e Ponta do Sol serão realizados a partir de Fevereiro de 2019, estando a grande Final prevista para Abril do próximo ano.

As inscrições para estes concelhos encontram-se abertas e podem ser feitas através do site www.madeira600.pt ou email madeiraacantar@gmail.com

Recorde-se que os finalistas apurados para o grande espectáculo, agendado para 27 de Abril, recebem um prémio no valor de 500 euros, estando reservado para o grande vencedor o grande prémio de 5.000 euros.