Arquitecto Paulo David inaugura sábado exposição ‘Atlas da Cidade’

O segundo momento da exposição ‘Da continuidade das formas e do modo como pousam’, de Paulo David, com curadoria de Nuno Faria, começa já este sábado, 9 de Março na Porta 33. Depois do acervo de maquetes que escreveu o corpo ao primeiro capítulo desta narrativa com a assinatura do conhecido arquitecto madeirense, a Porta 33 acolhe o Atlas do Funchal, uma criação do Gabinete da Cidade, conhecido projecto municipal encabeçado por Paulo David, durante o período que se seguiu aos incêndios que assolaram a Região, em 2016.

A sessão de abertura, marcada para as 18 horas, contará com a presença de dois nomes maiores da arquitetura: Ana Tostões e Gonçalo Byrne que, com Paulo David e Nuno Faria, manterão uma conversa aberta ao público presente.

Esta segunda e última fase da exposição ficará patente até ao dia 20 de Abril.