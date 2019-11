‘Apontamentos Culturais’, sexta-feira, no Museu Quinta das Cruzes

‘Apontamento Culturais’ é um projecto piloto da Quinta das Cruzes, museu tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura, cuja última visita guiada para 2019 está marcada para a próxima sexta-feira (dia 29 de Novembro) às 15 horas.

O museu realiza, assim, a visita aos serviços de mesa que integram os núcleos de ourivesaria, porcelana chinesa e europeia, com especial destaque para a denominada Porcelana ‘Companhia das índias’ que, no seu conjunto, testemunham a influência que estes objectos possuíam no quotidiano da sociedade europeia dos séculos XVIII e XIX.

O formulário para as inscrições para esta visita, está disponível na página do Facebook do museu, assim como no seguinte formulário online.

Esta é a última de cinco visitas temáticas realizadas ao museu em 2019. O projecto irá continuar em 2020 com novas temáticas.