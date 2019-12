ANSA/Orquestra Clássica da Madeira dá concerto no Salão Nobre da ALM

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira realiza um concerto amanhã, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira. Um espectáculo que irá evocar o barroco madeirense de António Pereira da Costa.

“Um concerto a não perder, pelo Ensemble XXI, onde serão interpretados dois dos concerto do ciclo de 12 Concertos Grossos do compositor madeirense António Pereira da Costa, que foi mestre de Capela da Sé do Funchal no início do Séc. XVIII”, explica o director artístico, Norberto Gomes.

Acrescenta ainda que a Orquestra Clássica da Madeira tem o orgulho de estar continuamente a abraçar uma postura de salvaguarda e divulgação do património imaterial musical da Região através da interpretação de obras de referência da história.

Juntamente com Pereira da Costa, o público terá oportunidade de ouvir o Divertimento K137 de Mozart e a obra de Edward Grieg, a Holberg Suite.

Os bilhetes custam entre 5 e 15 euros e estão disponíveis no La Vie Funchal Shopping Center - Loja Naturalmente Português (Piso 1), das 09 às 22 horas, e no dia do concerto no local, a partir das 14 horas.

Eis o programa

Wolfgang Amadeus Mozart [1756-1791] - Divertimento, K137

António Pereira da Costa [1697 – 1770] - Concerto Grosso Nº2

António Pereira da Costa [1697-1770] -Concerto Grosso Nº6

Edvard Grieg [1843 – 1907] - Holberg Suite, Op. 40