Amigos da Linda Vista em 1.º lugar no concurso das Marchas de Santo António

A marcha Amigos da Linda Vista foi a vencedora deste ano das Marchas de Santo António, que decorreram ontem nesta freguesia. Em segundo lugar ficou a Associação de Karaté de Santo António e em terceiro lugar a Sociohabitafunchal.

No painel decisivo estiveram como júris o vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, a cantora Vânia Fernandes, a estilista Karla Vieira, o bailarino Francis Cardoso, e o presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Rui Santos, que foi também o presidente do júri.

Nas ruas desfilaram mais de 700 pessoas divididas por 12 grupos.