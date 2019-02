Alice Fernandes venceu décima eliminatória do ‘Madeira a Cantar’

Alice Fernandes foi a grande vencedora da décima eliminatória do Concurso de Voz e Interpretação Musical ‘Madeira a Cantar’. A jovem madeirense interpretou o tema ‘Never enough’.

Êsta iniciativa, que é organizada pelo Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, teve lugar, na noite deste sábado, dia 23 de Fevereiro, com o Funchal Oeste (freguesias de Santo António, São Martinho, São Pedro e Sé) a assumir-se como o décimo concelho a escolher o seu representante para a grande final, que está prevista para o próximo mês de Abril, na Praça do Povo.

Este evento, que está integrado nas comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo, tem vindo a percorrer os vários concelhos da Região e encontra-se, agora, na sua recta final.

Apurar a melhor voz da Região e, simultaneamente, potenciar a descoberta, valorização e maior projecção dos inúmeros talentos que existem, tanto na Madeira quanto no Porto Santo, são, em suma, os objectivos desta acção.