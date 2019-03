Albuquerque participa no Ciclo de Música Barroca ‘Música a Norte’

No próximo domingo, dia 31 de Março, pelas 18 horas, a Igreja Matriz de São Jorge recebe quarto concerto do Ciclo de Música Barroca ‘Música a Norte’.

O evento, que dá a conhecer um dos períodos mais notáveis e ricos da história da música (desde o séc. XVII ao XVIII) contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Recorde-se que os primeiros três concertos realizaram-se nas igrejas de São Vicente, Porto Moniz e do Senhor do Bom Jesus de Ponta Delgada, numa tentativa de descentralização da oferta destes conteúdos culturais.

O Ciclo de Música Barroca ‘Música a Norte’ é uma iniciativa que se realiza pela primeira vez na Região, integrada nas Comemorações alusivas aos 600 anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.