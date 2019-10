Alberto Sousa e Ana Marta participam no ‘Fantasma da Ópera’ que estreia hoje no Porto

O Fantasma da Ópera em concerto estreia-se esta noite no Coliseu do Porto e conta com a participação de dois madeirenses.

Alberto Sousa, o tenor internacional que reside em Londres é um dos elementos que participa nesta grande estreia em Portugal.

Ana Marta e cantora e bailarina que participam também neste concerto.

O ‘Fantasma da Ópera’ em concerto estreia esta noite no Porto e amanhã terá duas sessões, uma as 15h e outra às 21h e nos dias 23 e 24 de outubro estará em Lisboa, no Campo Pequeno.

O concerto é uma produção de Armando Calado e a música de Andrew Lloyd Weber.