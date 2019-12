Abertura da Exposição “Presépios” no Solar do Ribeirinho em Machico

A sessão de abertura da Exposição “Presépios”, na Sala de Exposições Temporárias do Solar do Ribeirinho, em Machico, decorreu hoje pelas 17h30.

Esta mostra está integrada na programação de Natal desta unidade museológica, que agora exibe um conjunto de cerca de 20 presépios, grande parte em prata, pertença de uma coleccionadora particular, Cristina Pinto que tem uma predilecção especial por este tipo de arte sacra e que iniciou a sua colecção com a aquisição de um presépio no Vaticano, no ano de 2001.

A abertura da exposição, que estará patente até 12 de Janeiro de 2020, contou com a presença da vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Machico, Mónica Vieira.