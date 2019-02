2.ª Edição das Jornadas do Teatro aborda desenvolvimento de novos públicos

O Teatro Municipal Baltazar Dias organiza, no próximo dia 1 de Março, a 2.ª edição das Jornadas do Teatro, um evento que potencia o encontro entre diferentes agentes do sector artístico, nomeadamente jornalistas, actores, encenadores, investigadores e professores.

O tema deste ano aborda as perspectivas, as políticas e a investigação realizada acerca da temática do desenvolvimento de novos públicos, no contexto das artes performativas.

O Presidente Paulo Cafôfo explica que esta temática “enquadra-se no trabalho que o Teatro Baltazar Dias tem vindo a realizar nos últimos anos, de acordo com uma política cultural municipal que não se limita a programar de forma passiva, mas que tem, pelo contrário, investido numa aproximação das pessoas ao Teatro, enquanto edifício e arte”, salientando que os recordes de público provam que estão no caminho certo.

Nesta 2.ª edição, destaca-se a participação de Nuno Santos, director de Comunicação do Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, que abordará os resultados obtidos através do projecto ‘O Público vai ao Teatro’, que envolve crianças, adultos e professores no acompanhamento da programação de um teatro ao longo da temporada, incluindo encontros com criadores e oficinas temáticas.

Nas Jornadas do Teatro, participarão ainda Teresa Rebelo (actriz e professora), Catarina Claro (mediadora cultural) e Paulo Esteireiro (professor e investigador), que vão partilhar experiências e resultados de investigação na área das artes performativas.

As Jornadas incluem, por fim, uma oficina em período pós-laboral, sobre construção de adereços, ministrada por Zé Ferreira, do Teatro Experimental da Casa do Povo da Camacha.

A participação é gratuita, mas sujeita à lotação da sala, pelo que todos os interessados devem inscrever-se através de [email protected]