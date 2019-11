1600 já assistiram ao ‘Triunfo dos Porcos’

O espectáculo ‘Triunfo dos Porcos’, baseado na obra homónima de George Orwell, com encenação de Duarte Rodrigues, produzido pela GATO – Associação Grupo de Amigos do Teatro, estreou na passada quarta-feira, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

Desde a sua estreia, este espectáculo que conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, já esgotou três sessões escolares e apresentou duas sessões ao público em geral com casas cheias (no total de 1.600 espectadores).

As duas últimas sessões decorrem este fim-de-semana, no sábado (30 de Novembro), às 21 horas, e no domingo (1 de Dezembro), às 18 horas.

Esta peça, recomendada para maiores de 10 anos, dura aproximadamente 90 minutos.

O bilhete custa 10 euros para o público em geral e 5 euros para grupos com mais de 7 elementos, maiores de 65 anos e membros de companhia de teatro.

O ‘Triunfo dos Porcos’ é uma sátira à revolução socialista da União Soviética e a Estaline que, apesar das suas ideias iniciais de igualdade, acaba por se deixar corromper quando atinge o poder. A obra integrado no Plano Nacional de Leitura e na lista dos cem melhores romances do século 20, oferece-nos instrumentos para a compreensão dos tempos em que vivemos.