O stand do Megamotor apresenta-lhe, esta semana, uma excelente oportunidade com o BMW 420d Pack M, de 2020, em tom branco, na versão coupé. Com cerca de 60 mil quilómetros, este modelo sobressai logo ao primeiro olhar através das suas grelhas duplas e do Pack M, que lhe confere linhas mais agressivas e aerodinâmicas.

Equipado com o motor 2.0 Diesel TwinPower Turbo de 190 cavalos e caixa automática Steptronic, proporciona uma condução dinâmica, beneficiando ainda de suspensão desportiva M e pneus 4 estações, prontos para enfrentar qualquer piso com a máxima aderência.

No interior, o requinte é notório nos bancos desportivos em pele, no volante desportivo multifunções e nos acabamentos M. O conforto e a tecnologia andam de mãos dadas com o avançado sistema de info-entretenimento, carregamento de telemóvel por indução e uma vasta lista de equipamentos pensados para o dia-a-dia.

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Pode adquirir este BMW por 38 500 euros ou optar por um financiamento a partir de 647,12 euros mensais, sem entrada inicial*, e ainda uma garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291 934 107 / 913 454 545 / 913 454 540 ou visite-nos na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

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*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.