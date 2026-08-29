Trump confirma ida ao Pentágono em vez de Nova Iorque nas cerimónias do 11/09

O Presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou na sexta-feira que irá apenas ao Pentágono para a cerimónia de homenagem às vítimas do 11 de setembro, e não a Nova Iorque, mas desmentiu informações dos media sobre os motivos.

Segundo o jornal New York Times, o Presidente republicano de 80 anos tomou esta decisão "em parte porque queria fazer um discurso" no local onde se encontravam as antigas Torres Gémeas do World Trade Center, o que foi negado, uma vez que apenas os familiares das vítimas discursam na cerimónia.

Numa mensagem na plataforma Truth Social, Trump acusou uma das autoras da reportagem, a jornalista Maggie Haberman, de ter "inventado esta história".

Questionado pelos jornalistas na sexta-feira sobre o motivo de não ir a Nova Iorque assinalar o 25.º aniversário dos ataques, respondeu simplesmente: "Porque irei ao Pentágono".

Ao referir-se à jornalista com a alcunha insultuosa de "Verme Haberman", Donald Trump considerou-a "feia por dentro e por fora".

"Nunca pensei sequer em fazer o que o 'Verme' inventou (...) e, além disso, adoraria não falar, porque já falo a toda a hora, e este é um dia para recordar as vítimas", acrescentou no Truth Social.

JD Vance vai representar o governo em Nova Iorque nas comemorações do 11 de setembro, segundo apurou a agência France-Presse (AFP) na sexta-feira junto de uma fonte governamental que pediu anonimato.

Diversos órgãos de comunicação social norte-americanos estão a noticiar que Donald Trump discursará no Pentágono.

A Casa Branca, contactada pela AFP, não respondeu diretamente às alegações do New York Times. O Pentágono recusou comentar.

"Durante mais de uma década, a cerimónia no Ground Zero concedeu a palavra apenas às famílias para uma leitura solene dos nomes dos seus entes queridos", observou a organização que gere o museu e o local onde se encontravam as Torres Gémeas do World Trade Center, agora um memorial.

"O Presidente Trump é, obviamente, sempre bem-vindo", acrescentou em comunicado, sem comentar explicitamente a sua presença ou ausência este ano.

Em 11 de setembro de 2001, 2.977 pessoas morreram nos ataques levados executados pela organização 'jihadista' Al-Qaeda.

Dois aviões desviados colidiram contra as duas torres do World Trade Center em Nova Iorque, um terceiro atingiu o Pentágono e um quarto, que aparentemente tinha como alvo o Capitólio ou a Casa Branca, despenhou-se numa zona arborizada de Shanksville, na Pensilvânia, após um motim dos passageiros contra os terroristas.

Donald Trump demonstra frequentemente particular agressividade contra jornalistas mulheres, e já noutras ocasiões atacou verbalmente Maggie Haberman, considerada uma das repórteres mais bem informadas sobre o Presidente.

O multimilionário também a acusou na sexta-feira de ser falsa e de o assediar.

A jornalista publicou recentemente, com um colega do The New York Times, um livro best-seller repleto de revelações sobre o início do segundo mandato do republicano.

Trump nutre também uma particular animosidade contra o The New York Times, jornal que processou.