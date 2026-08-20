A Voz da Guitarra Portuguesa no Capoeira Lounge
Este Sábado, às 21h00, o Capoeira Lounge Bar recebe Pedro Marques Quartet para uma noite dedicada à música ao vivo e à versatilidade da guitarra portuguesa.
Com o projecto 'A Voz de uma Guitarra', Pedro Marques apresenta um concerto que cruza influências da world music e revela novas sonoridades de um dos instrumentos mais emblemáticos de Portugal.
O espectáculo acontece no Capoeira Lounge Bar, Complexo Balnear Lido Galomar, na Rua Baden Powell, a partir das 21h00. A entrada é gratuita, mas recomendamos a chegada antecipada para garantir lugar sentado.
Capoeira Lounge Bar
Caniço-de-baixo
Rua Baden Powell
Complexo Balnear Lido Galomar
Piso -2