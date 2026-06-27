Versão Intens do Renault Twingo 100% eléctrico no Megamotor

Compacto, ágil e fácil de estacionar ágil graças à tração traseira e ao posicionamento do motor na parte de trás da viatura. Assim é descrito o Renault Twingo 100% eléctrico, disponível no stand Megamotor.

Trata-se de um exemplar de 2021, na cor cinza, equipado com um motor de 82 cavalos (60 kW). Com uma autonomia que varia entre os 180 km e os 190 km em ciclo misto, este citadino consegue ultrapassar os 250 km em ambiente urbano graças ao seu sistema de regeneração de energia.

Por se tratar da versão Intens — a mais bem equipada de toda a gama —, o conforto e a tecnologia a bordo estão garantidos, incluindo extras de referência como o ecrã multimédia táctil, câmara de marcha-atrás, sensores de estacionamento, volante em pele e vidros traseiros escurecidos.

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Este veículo eléctrico pode ser adquirido por 12 900 euros em pronto pagamento. Em alternativa, o Megamotor oferece uma solução de financiamento a partir de 178,36 euros por mês, num prazo de 120 meses e sem necessidade de qualquer entrada inicial. Para facilitar ainda mais o negócio, o stand aceita a sua viatura antiga como retoma, mesmo que esta ainda tenha uma dívida associada*, e inclui uma garantia de 18 meses por mútuo acordo.

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

Espreite mais veículos em www.megamotor.pt

*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.