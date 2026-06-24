Irão desmente Trump e afirma que fundos descongelados não têm que ser gastos nos EUA

O governador do Banco Central iraniano desmentiu ontem as afirmações de Donald Trump que sugeriam que os ativos iranianos desbloqueados teriam de ser utilizados para adquirir bens exclusivamente provenientes dos Estados Unidos.

Numa mensagem em vídeo, Abdolnaser Hemmati afirmou que os primeiros 12 mil milhões de dólares (10,5 mil milhões de euros) desbloqueados servirão para adquirir "bens de primeira necessidade e medicamentos".

No entanto, "não há qualquer obrigação de comprar aos Estados Unidos", insistiu.

No início do dia, o presidente norte-americano tinha assegurado que "o dinheiro e/ou as sanções que o Tesouro norte-americano está a levantar estão sob sequestro, controlados pelos Estados Unidos, e serão utilizados para a compra de alimentos e material médico, exclusivamente provenientes dos Estados Unidos".

"Isso não é verdade", retorquiu Abdolnaser Hemmati. "Não existe qualquer exigência desse tipo no memorando de entendimento que foi assinado" na semana passada entre os Estados Unidos e o Irão.

"No entanto, também não vemos qualquer problema em comprar aos Estados Unidos se o preço e a qualidade dos bens essenciais, como o milho, o trigo ou qualquer outro produto de que necessitemos, forem competitivos", acrescentou o governador.

O vice-presidente norte-americano JD Vance, que participou no domingo nas negociações entre o Irão e os Estados Unidos na Suíça, tinha referido na segunda-feira um eventual mecanismo de controlo para garantir que os ativos iranianos não financiem o "terrorismo", dando a entender que o seu desbloqueio poderia estar sujeito a condições, nomeadamente contratos agrícolas com os Estados Unidos.

Por outro lado, o Irão indicou hoje ter celebrado na Suíça, com os norte-americanos, um acordo para o desbloqueio "imediato" de 12 mil milhões de dólares em ativos iranianos congelados.

No que diz respeito ao levantamento das sanções sobre as exportações de petróleo iraniano até 21 de agosto, durante o período de negociações de 60 dias, o governador forneceu alguns esclarecimentos.

"Poderíamos entregar esses produtos através de qualquer porto, utilizando qualquer navio, e receber o pagamento nas contas que designássemos, a fim de utilizar livremente essas receitas", declarou o governador do Banco Central.

O presidente norte-americano foi criticado por ter assinado um memorando de entendimento com Teerão para pôr fim à guerra no Médio Oriente, que prevê o desbloqueio de uma parte dos milhares de milhões de ativos iranianos congelados, mesmo antes de se chegar a um acordo sobre o programa nuclear iraniano, que deverá ser abordado nesta nova fase das negociações.