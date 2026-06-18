Uma noite inesquecível ao som dos Bee Gees
Prepare-se para reviver a magia de uma das maiores bandas de todos os tempos no Capoeira Lounge Bar.
No próximo Summer Nights, dia 25 de Junho (quinta-feira), das 21h00 às 22h00, o Concerto Tributo aos Bee Gees traz ao palco os grandes êxitos que marcaram gerações.
Deixe-se envolver por clássicos intemporais, harmonias inesquecíveis e toda a energia de uma banda que conquistou o mundo. Cante e dance ao som de sucessos como ‘Stayin’ Alive’, ‘How Deep Is Your Love’, ‘Night Fever’, ‘More Than a Woman’ e muitos outros temas.
A entrada é gratuita.
Capoeira Lounge Bar
Complexo Balnear Lido Galomar, piso -2
Rua Baden Powell, Caniço-de-Baixo