Inverter a tendência

1. Sem querer ser repetitivo, a verdade é que os números e as estatísticas continuam a trazer para a ordem do dia uma realidade incómoda que não pode ser ignorada nem relativizada, por abranger muita da população.

A Madeira começa a enfrentar um problema que vai além dos salários baixos ou da inflação elevada. Os novos dados divulgados na semana passada pela Direcção Regional de Estatística confirmam uma tendência preocupante: a Região continua a perder capacidade de convergência salarial face ao resto do país precisamente numa altura em que a economia mantém sinais de forte dinamismo.

Durante anos, a Madeira habituou-se a apresentar indicadores positivos em áreas como o turismo, emprego e crescimento económico. O discurso dominante assentava na ideia de uma região resiliente, capaz de recuperar rapidamente das crises e manter níveis elevados de actividade, muito sustentados pelo turismo e pelos serviços. Mas os números agora conhecidos mostram que há fragilidades estruturais escondidas por detrás dessa aparência de prosperidade.

O dado mais revelador talvez seja este: no primeiro trimestre de 2026, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador aumentou 3,4% na Madeira, fixando-se nos 1.543 euros, mas apenas 0,6% em termos reais, depois de descontada a inflação. Ao mesmo tempo, a média nacional cresceu 5% em termos nominais e 2,7% em termos reais, atingindo os 1.611 euros. Ou seja, os salários na Madeira continuam a crescer abaixo da média nacional em termos reais e a distância relativa face ao país voltou a agravar-se.

A diferença parece técnica, mas tem consequências visíveis no quotidiano das famílias. Significa que os trabalhadores madeirenses continuam a perder posição relativa no contexto nacional, mesmo numa fase de crescimento económico e aumento do emprego.

E isto acontece precisamente quando a inflação regional continua acima da média nacional. Em Abril, a taxa homóloga acelerou para 3,7%, acima dos 3,3% registados no país. Uma ida ao supermercado confirma-o facilmente. Os maiores aumentos continuam concentrados em áreas particularmente sensíveis para as famílias.

O problema da Madeira já não é apenas o custo da insularidade. É o facto de os rendimentos não conseguirem acompanhar esse custo. A pressão continua elevada em componentes essenciais do orçamento familiar, nomeadamente habitação, energia, combustíveis e mobilidade. O dinheiro deixou de render.

Na prática, consolida-se uma percepção há muito sentida pela população: a Madeira continua a enfrentar um custo de vida elevado em áreas essenciais, enquanto os salários revelam maior dificuldade em convergir com a média nacional. E é precisamente aqui que reside um dos maiores riscos económicos e sociais dos próximos anos.

Uma economia pode crescer sustentada pelo turismo, pelo investimento externo e pelo consumo, mas dificilmente consegue manter coesão social se os salários crescerem sistematicamente abaixo do custo de vida. E os dados começam a demonstrar precisamente isso.

A questão torna-se ainda mais séria quando se olha para o perfil do emprego regional. Grande parte dos postos de trabalho continua concentrada nos sectores dos serviços, hotelaria, restauração e comércio, áreas tradicionalmente associadas a remunerações mais baixas e maior vulnerabilidade externa. Os próprios números agora divulgados mostram que os maiores aumentos salariais ocorreram precisamente na hotelaria e restauração e em pequenas empresas, sectores muito dependentes da actividade turística.

Ao mesmo tempo, surgem sinais preocupantes noutros sectores. As actividades ligadas por exemplo à agricultura, floresta e pesca recuaram 6,9%. Isto demonstra como a economia regional continua excessivamente dependente de poucos sectores.

O risco desta trajectória não é imediato, mas é cumulativo. Menores salários reais significam menor capacidade de fixar jovens qualificados, maior dificuldade em comprar casa, menor capacidade de poupança e crescente dependência familiar.

2. A situação da urgência hospitalar é hoje um espelho evidente de desgaste continuado. O caso relatado pelo DIÁRIO, de uma utente de 95 anos que permaneceu sete dias numa maca à espera de internamento, não representa um problema isolado. Representa o retrato de uma sociedade sob forte pressão demográfica e social.

Importa sublinhar que este cenário não acontece apenas em períodos excepcionais, como se gosta de fazer crer. Tornou-se rotina. Qualquer cidadão que entre no Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça encontra corredores ocupados com filas de macas e sobretudo idosos frágeis, isolados e sem condições adequadas enquanto aguardam vaga hospitalar.

É impossível normalizar esta realidade. Uma sociedade que cresce economicamente não pode aceitar que pessoas muito idosas e vulneráveis permaneçam uma semana numa maca sem condições dignas de higiene e acompanhamento.

Se o sector público não encontra resposta para estancar a vergonha, que recorra ao social e ao privado para aliviar a carga provocada pelas muitas altas problemáticas, que reduzem a capacidade de tratamento ao mínimo. Há alturas em que há mais pessoas em situação de alta clínica do que doentes agudos no hospital dos Marmeleiros. Nenhum sistema de saúde consegue resistir a tamanha pressão.