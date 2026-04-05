Sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter sentido na ilha do Faial
Um sismo de magnitude 2,7 na escala de Richter foi sentido esta manhã na ilha do Faial, nos Açores, anunciou hoje o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).
O abalo foi registado às 11:52 (12:52 em Lisboa) e teve epicentro a cerca de quatro quilómetros a norte de Madalena, na ilha do Pico, disse o CIVISA.
"De acordo com a informação disponível até ao momento o sismo foi sentido com intensidade máxima II/III (Escala de Mercalli Modificada) em Salão, Matriz e Feteira (concelho de Horta)", indicou.
A escala de Mercalli Modificada mede os "graus de intensidade e respetiva descrição".
Com uma intensidade III o abalo é considerado fraco, é sentido dentro de casa e os objetos pendentes baloiçam, sentindo-se uma "vibração semelhante à provocada pela passagem de veículos pesados", segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
A escala de Richter classifica os sismos consoante a magnitude: micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excecionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).