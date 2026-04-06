Rent-a-car na Madeira gerou proveitos de 108,9 milhões de euros em 2025

Os proveitos dos serviços de aluguer de veículos sem condutor na Região, em 2025, totalizaram cerca de 108,9 milhões de euros, correspondendo a 17,0 milhões no 1.º trimestre, 30,5 milhões no 2.º trimestre, 39,7 milhões no 3.º trimestre e 21,7 milhões no 4.º trimestre. Os dados foram hoje divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira.

No Inquérito Trimestral às Empresas de Aluguer de Veículos da RAM relativos a 2025, é dada a indicação de que foram celebrados 431.492 contratos de rent-a-car, sendo que 58,9% do total referiu-se a entrega da viatura no aeroporto, seguido de 32,3% nos escritórios das empresas de aluguer e 8,8% nos hotéis.

O número de contratos oscilou durante o ano passado, entre 88.325 (4.º trimestre) e 122.568 (3.º trimestre), situando-se os valores do 1.º e 2.º trimestres em níveis intermédios (102.876 e 117.723, respectivamente). Já em termos de evolução, de acordo com a DREM, observaram-se aumentos nos 2.º e 3.º trimestres (+14,4% e +4,1%, respectivamente), seguindo-se uma diminuição acentuada de 27,9% no 4.º trimestre.

A frota de veículos também evoluiu. No primeiro trimestre era de 10.789 veículos, aumentando para 13.023 no 2.º trimestre, e para 13.271 no 3.º trimestre. No entanto, no 4.º trimestre houve uma diminuição para 12.001 veículos, registando um decréscimo de 9,6% face ao trimestre precedente.

Os serviços de aluguer de veículos sem condutor na RAM registaram 424.427 clientes, em 2025, "evidenciando uma evolução trimestral positiva nos primeiros três trimestres do ano". "Com efeito, no 1.º trimestre, foram contabilizados 97.440 clientes, aumentando para 118.018 no 2.º trimestre (+21,1%) e para 124.249 no 3.º trimestre (+5,3% face ao trimestre anterior). No 4.º trimestre, registou-se uma redução para 84.720 clientes, correspondendo a um decréscimo de 31,8% face ao trimestre anterior", explica a tutela.

No acumulado de 2025, Portugal (20,1%) e Alemanha (19,5%) destacaram-se como os principais mercados de clientes dos serviços de aluguer de veículos na RAM, seguidos da França (9,9%) e da Polónia (9,4%).