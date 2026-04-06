Quase 100 mortos e milhares de deslocados numa semana de desastres naturais no Afeganistão

Quase 100 pessoas morreram, 150 ficaram feridas e 8.500 desalojadas, após uma semana de desastres naturais no Afeganistão, incluindo um terramoto e chuvas torrenciais, segundo balanço de hoje da Autoridade Nacional de Gestão de Desastres (ANDMA).

Os fenómenos extremos, entre 26 de março e domingo destruíram quase mil habitações e devastaram milhares de hectares de terras agrícolas em todo aquele país centro-asiático.

"Um total de 99 pessoas perderam a vida e outras 154 ficaram feridas. Além disso, 954 residências foram completamente destruídas, enquanto 3.999 casas sofreram danos parciais", informou a ANDMA em um comunicado.

As infraestruturas afegãs também foram severamente afetadas, com 355 quilómetros de estradas danificadas, enquanto o setor agrícola registou a destruição de cerca de 2.880 hectares.

Especificamente, o sismo de magnitude 5,8 na escala de Richter, que atingiu o nordeste daquele país na noite de sexta-feira causou 12 mortes e quatro feridos, sendo as restantes vítimas mortais atribuídas à tempestade, inundações e deslizamentos de terras consequentes.

Anos de guerra, com presença militar externa, designadamente dos Estados Unidos da América, estagnação económica e falta de investimento em obras públicas depauperaram as habitações, outras instalações e as redes de transportes, já de si precárias, e agora, novamente, nas mãos do regime talibã.