Erosão coloca 500 casas em risco de desabar no norte de Moçambique

Pelo menos 500 casas estão em risco de desabar devido à erosão no município de Pemba, no norte de Moçambique, com as autoridades a preparar a retirada urgente das famílias para locais seguros.

"Estamos a falar de quinhentas famílias. Esses estão numa situação extrema e esses imediatamente teremos que tirar", disse o delegado do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) na província de Cabo Delgado, Marques Namba, citado hoje pela comunicação social local.

Segundo o responsável, a situação resulta da intensificação das chuvas que têm provocado instabilidade do solo em vários bairros do município, colocando habitações em risco de colapso.

De acordo com o INGD, as famílias deverão ser encaminhadas para centros preparados em Ntocota e Naminawe, no distrito de Metuge, onde existem condições para acolhimento das populações afetadas.

Namba acrescentou que equipas no terreno estão a mobilizar comunidades para abandonar zonas consideradas de maior risco.