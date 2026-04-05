Três mortos em queda de árvore durante caça aos ovos de Páscoa na Alemanha

Três pessoas, incluindo uma menina de 10 meses, morreram hoje, no norte da Alemanha, quando uma árvore caiu sobre um grupo que participava numa caça aos ovos de Páscoa, disse a polícia.

Cerca de 50 pessoas de uma residência para jovens mães, grávidas e crianças participavam no evento numa área arborizada perto da cidade de Satrupholm quando, cerca das 11:00, uma árvore de 30 metros caiu sobre o grupo, de acordo com um comunicado da polícia.

Quatro pessoas ficaram presas, uma mulher de 21 anos e uma adolescente de 16 anos foram atendidas por socorristas, mas morreram no local, enquanto a filha de 10 meses da mulher morreu posteriormente no hospital.

Uma jovem de 18 anos sofreu ferimentos graves e foi levada para o hospital de helicóptero.

A instituição faz parte do sistema estatal de assistência à infância e oferece apoio a grávidas e jovens mães que necessitam de ajuda.

Psicólogos especializados em luto foram enviados para o local.

Imagens do local, publicadas pelo 'site' do jornal alemão Bild, mostram ovos de Páscoa espalhados pelo chão e duas das vítimas cobertas por lençóis brancos.

A região estava sob alerta de ventos fortes emitido pelo serviço meteorológico alemão.