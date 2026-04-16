Rui Caetano critica executivo PSD/CDS na CMF por "não resolver os problemas dos funchalenses"

O vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, votou esta quinta-feira, 16 de Abril, contra o relatório da prestação de contas de 2025 da autarquia, acusando o executivo PSD/CDS de pouco ou nada ter feito para resolver os principais problemas que a cidade atravessa.

Em nota emitida, Rui Caetano expressa que considera que as contas do ano passado reflectem uma gestão “profundamente ineficaz e desligada das necessidades reais da população”. Como adianta, o executivo PSD/CDS, responsável por estas contas "foi aos bolsos dos funchalenses buscar mais de 56 milhões de euros em impostos diretos e mais de 28 milhões de euros em taxas e multas, o que corresponde a um aumento de 12 milhões de euros em relação ao ano anterior". A isso acrescem mais de 12 milhões de euros provenientes da taxa turística, mas, ainda assim, o socialista lamenta que "não tenha existido capacidade política de concretizar investimento estrutural para a cidade, nem para melhorar a qualidade de vida dos residentes".

“Este relatório prova que o executivo PSD/CDS viveu de fachada e de fogo de vista, recorrendo a muita propaganda e a inúmeras promessas, mas apresentando um resultado nulo na resolução dos grandes problemas da cidade”, critica.

A título de exemplo, Rui Caetano aponta que o trânsito permanece “um caos absoluto, sem que tenham sido apresentadas soluções para a mobilidade, nem concretizada a construção de estacionamentos fundamentais”. No tocante à habitação, o vereador considera que “o fracasso é evidente”, uma vez que "apenas foram construídas 33 habitações que já estavam planeadas e preparadas com financiamento pelo executivo anterior, da Coligação Confiança". Como refere, apesar da falta de habitação pública, o executivo PSD/CDS "desperdiçou mais de 23 milhões de euros de verbas do IHRU destinadas a este sector, não foram encontradas soluções para a sobrelotação das habitações, nem se procedeu à reabilitação do bairro de Santa Maria ou à resolução do problema do bairro do Canto do Muro III, conforme havia sido prometido".

Por outro lado, o socialista critica "o sucessivo adiamento dos planos de pormenor de reabilitação urbana do Carmo, do Ornelas e da Encarnação", o que, afirma, evidencia "uma falta de interesse pelo planeamento da cidade". Além disso, acusa o executivo de ser responsável pela "destruição de património histórico insubstituível, como demonstram as demolições da Quinta da Fé e da Quinta das Tangerinas".

A tudo isto, acresce a “total incapacidade em regularizar ou fiscalizar o alojamento local”, o que tem resultado "numa sobrecarga e desorganização que prejudicam a cidade, e ainda a falta de soluções para o crescente problema da insegurança urbana".