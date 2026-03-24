Sempre ao serviço da Madeira!

Depois de termos assistido a uma extraordinária mobilização dos nossos Militantes nas Eleições Internas do passado dia 18 de março – e, através deste ato eleitoral, ao reafirmar inequívoco da liderança de Miguel Albuquerque à frente dos destinos do PSD/Madeira, para mais um novo mandato – entramos já em contagem decrescente para aquele que será o nosso XX Congresso Regional, a 18 e 19 de abril.

Um Congresso que tem a particularidade de se realizar no ano em que celebramos, honrados, os cinquenta anos da nossa Autonomia e que, obviamente, se espera participado por todos aqueles que, tal como no passado, continuam a acreditar e a lutar pela sua Terra e por um futuro mais digno e mais próspero para todos.

Um futuro onde cada um de nós, Madeirenses, possa continuar a ter a capacidade de decidir o seu próprio destino, acreditando, sempre, na nossa capacidade coletiva de vencer, desafiar e superar obstáculos da mais variada natureza, seja enquanto cidadãos, seja enquanto atores políticos.

Efetivamente e ao longo da nossa história, as nossas Estruturas e os nossos Militantes têm tido, sempre, essa capacidade de acreditar. Têm sido exemplo de missão, de superação e de entrega ao serviço da Madeira e do Porto Santo. Têm sido incansáveis na defesa do interesse superior da Região, em todas e quaisquer circunstâncias e têm sido, sem dúvida alguma, determinantes para o alcance das nossas sucessivas vitórias.

Acima de tudo, têm sido a nossa mais forte e eficaz ligação direta ao sentir daquela que é a nossa sociedade, num trabalho de proximidade que foi e que é essencial para que, juntos, saibamos tomar as melhores decisões, a cada momento. É assim há quase cinquenta anos e é assim que queremos continuar a trabalhar, no futuro, para melhor correspondermos às necessidades, mas, também, às expetativas e à confiança em nós depositada.

E é aqui que reside um dos grandes desafios com que atualmente nos confrontamos: o de sabermos reforçar e intensificar a nossa ação política em continuidade, independentemente de calendários eleitorais, de modo a mantermos viva a nossa dinâmica e a nossa proximidade ao terreno, em estreita articulação e sintonia com a nossa população, em cada um dos nossos 11 concelhos e 54 freguesias. Isto sem esquecer que é precisamente nestes momentos em que não há campanha nem eleições, que temos a capacidade e, mais do que isso, a oportunidade de reforçarmos o nosso compromisso e a nossa responsabilidade para com o povo que continua a encontrar, em nós, a esperança que ao mesmo tempo nos sabe dar para seguirmos em frente.

Precisamos de continuar a fazer desta proximidade uma das nossas grandes bandeiras. Fomos e somos um Partido popular, um Partido de terreno, um Partido que sabe ouvir, que fala com as pessoas e que, acima de tudo, sabe para onde deve ir e do que realmente a Madeira mais precisa, assumindo decisões que, no fundo, espelham a vontade do todo.

O PSD/M sempre colocou e sempre colocará, em primeiro lugar, a defesa dos interesses da nossa Região. Seja onde for e contra quem for. É essa a sua razão maior e também é esse espírito de missão que esperamos ver reforçado neste próximo XX Congresso Regional.

Sigamos, pois, em frente, sempre ao serviço da nossa Madeira!