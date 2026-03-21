Autonomia de 270 km num eléctrico? Sim, com o Nissan Leaf

A transição para a mobilidade eléctrica já é uma realidade acessível. E se lhe dissermos que pode adquirir hoje mesmo um automóvel equipado com motor eléctrico, com 150 cavalos, bateria de 40 kWh e uma autonomia real de cerca de 270 km? Acredite porque é verdade.

Falamos do Nissan Leaf, um modelo com cinco portas e espaço confortável para cinco ocupantes, sem sacrificar o volume de bagageira típico de um veículo a combustão. Disponível no Megamotor, o Nissan Leaf de 2021 apresenta-se em excelentes condições e com uma relação qualidade-preço muito competitiva.

Esta unidade, correspondente à versão de 10.º aniversário, vem equipada com diversos extras de fábrica, que garantem uma experiência de condução mais cómoda e segura. Entre eles destacam-se a chave inteligente, os espelhos retrovisores eléctricos e rebatíveis, sensores de estacionamento, câmara auxiliar de marcha-atrás, entre outros equipamentos de conveniência.

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O modelo pode ser adquirido por 14 499 euros a pronto pagamento, com garantia de 18 meses (por mútuo acordo). Existe ainda possibilidade de financiamento desde 197,48 euros/mês, sem entrada inicial. E, se tiver uma viatura para troca, a retoma é possível, mesmo com dívida.*

Para mais informações, contacte o Megamotor através dos números 291934107 / 913454545 ou 913454540 ou então visite o stand na Estrada João Gonçalves Zarco, no centro do Caniço.

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*A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.