Areeiro regista rajada de 121 km/h e temperatura de -1,8 ºC

Até às 16 horas desta segunda-feira, dia 2, a rede de estações meteorológicas do IPMA na Madeira registou valores extremos que justificam os avisos emitidos.

No Chão do Areeiro, o vento soprou em rajada a 121 km/h (aviso laranja) pelas 15h40, enquanto no Pico do Areeiro a temperatura mínima atingiu -1,8 ºC, com valores igualmente negativos no Chão do Areeiro.

Em Santana, durante a manhã, choveu 16,5 mm em apenas uma hora e 35,9 mm em seis horas (ambos os intervalos correspondem a aviso amarelo). No Funchal/Observatório, foi registada a temperatura máxima mais alta do dia, 20,5 ºC às 10h20.