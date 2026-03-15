Chega propõe referendo nacional sobre limites à imigração

O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República apresentou um projecto de resolução que propõe a realização de um referendo nacional sobre a definição de limites máximos para autorizações de residência e a criação de quotas de imigração em Portugal.

Num comunicado divulgado este domingo, o deputado Francisco Gomes refere que a iniciativa surge na sequência do crescimento da população estrangeira residente no país nos últimos anos, que "passou de cerca de 421 mil pessoas em 2017 para quase 2 milhões em 2025".

Nesta linha, o parlamentar eleito pela Madeira defende que a imigração deve ser discutida de forma aberta e sujeita a decisão popular. “Portugal não pode continuar a discutir imigração como se fosse um tema interdito. É uma questão nacional e os portugueses devem ter o direito de decidir qual o modelo migratório que querem para o seu país”, afirmou.

De acordo com o deputado, a ausência de critérios claros e de planeamento tem contribuído para dificuldades de integração e pressão sobre os serviços públicos. “Uma política de imigração responsável exige regras, limites e planeamento”, sustentou.

O Chega considera que um referendo permitiria “devolver aos cidadãos uma decisão estratégica sobre o futuro do país” e reforçar a legitimidade das políticas migratórias que venham a ser adoptadas.