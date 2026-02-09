CHEGA acusa Direcção Regional das Pescas de “asfixiar" e "matar" sector

O deputado do CHEGA, Francisco Gomes, criticou a Direcção Regional das Pescas pelo novo regulamento que vem impor ainda mais limitações à pesca do atum, acusando aquela entidade de estar deliberadamente a “asfixiar e a matar o sector das pescas na Região Autónoma da Madeira”.

Segundo o parlamentar, o novo regulamento cria novos entraves, ao estabelecer limites adicionais às capturas de atum por mês, por embarcação e em função do tamanho do barco, num contexto em que, segundo o parlamentar, a quota já é manifestamente insuficiente para garantir a sobrevivência dos pescadores.

Para Francisco Gomes, já não bastava a redução brutal da quota de atum que tem deixado barcos parados e famílias sem rendimento. Agora, afirma, a Direção Regional das Pescas “vai ainda mais longe no ataque ao setor”, criando regras que tornam praticamente impossível trabalhar.

Já não chega a quota miserável que impuseram aos pescadores. Agora inventam mais entraves, mais limites. Porque é que não dizem, de uma vez por todas, que é para matar as pescas? Isto não é regulação. É perseguição pura e simples". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Em comunicado, o deputado acusa ainda a Direcção Regional das Pescas de “incompetência crónica”, afirmando que vive “obcecada com números de circo e encenações mediáticas”, como as que foram exibidas aquando da recente visita do Secretário Regional das Pescas, enquanto ignora a realidade dura vivida no mar.

Francisco Gomes denuncia também que a Direcção Regional está mais empenhada em perseguir pescadores, armadores e pressionar os seus próprios colaboradores, do que em defender verdadeiramente as pescas da Madeira junto da República ou das instâncias europeias.

Os pescadores são gente honesta, que arrisca a vida no mar e só quer ganhar o pão com dignidade. O problema não são eles. O problema são certos ‘doutores’ que vivem de empresas manhosas, esquemas e jogos de bastidores – e ainda acham que podem mandar no mar como se fosse um escritório". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado garante que o CHEGA não aceitará o estrangulamento do sector das pescas e continuará a denunciar aquilo que considera ser uma política deliberada de destruição da atividade piscatória na Região.

E concluiu: "Enquanto houver pescadores a serem esmagados por regulamentos de incompetentes de gabinete, o CHEGA estará do lado de quem trabalha. Não temos medo de enfrentar a Direcção Regional das Pescas. A verdade será dita – doa a quem doer".