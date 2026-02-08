Candidatura de Ventura reconhece derrota mas diz que Chega lidera direita

O dirigente do Chega Pedro Pinto reconheceu hoje a derrota da candidatura de André Ventura na segunda volta das eleições presidenciais mas reclamou para o partido a liderança da direita.

"Não ganhámos. Na vida é assim, umas vezes ganha-se, outras vezes perde-se. Nós respeitamos, obviamente, os resultados, achamos que merecíamos mais e que a nossa candidatura do nosso presidente André Ventura merecia mais. Mas os resultados são o que são", lamentou Pedro Pinto, numa primeira reação às projeções televisivas que dão a vitória a António José Seguro, entre 66,8% a 73% dos votos.

Pedro Pinto lamentou que os portugueses tenham perdido "uma oportunidade de uma grande mudança".

"No entanto, isto demonstra que o Chega está vivo, está forte, que somos os grandes líderes da direita em Portugal", afirmou.

O deputado disse ainda que o Chega continuará a "lutar diariamente para fazer de Portugal um grande país, para fazer de Portugal uma grande mudança, aquela mudança que os portugueses hoje não quiseram mas vão querer em breve".

Momentos antes da reação de Pedro Pinto, as primeiras projeções de resultados foram recebidas com silêncio praticamente total e semblantes fechados por alguns apoiantes e dirigentes do Chega que se concentraram junto a uma das televisões no espaço.