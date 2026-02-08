Projecções apontam para abstenção entre 37,5% e 48%

As projecções realizadas pelos canais televisivos portugueses apontam para uma abstenção entre os 37,5% e os 48% na segunda volta destas Eleições Presidenciais.

Os números são avançados pela SIC, CNN/TVI e RTP.

A SIC Notícias aponta que "a abstenção na segunda volta das eleições presidenciais deverá situar-se entre 37,5% e 42,5%".

Já a CNN/TVI indica que "a abstenção da segunda volta destas eleições presidenciais deve ficar entre os 37,5% os 42,5% em território nacional".

Por outro lado, a RTP perspectiva que "a taxa de abstenção da segunda volta das eleições presidenciais deste domingo poderá situar-se entre os 42% e os 48%".

Na primeira volta deste sufrágio, a 18 de Janeiro, a abstenção fixou-se em 47,7%.

Mais de 11 milhões de eleitores foram hoje chamado a eleger o próximo Presidente da República, que sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa, mas há concelhos onde o voto só se realiza no próximo domingo devido ao mau tempo. A escolha foi entre António José Seguro, apoiado pelo PS e vencedor da primeira volta com 31,1% dos votos, e André Ventura, o líder do Chega e candidato apoiado pelo seu partido que no dia 18 de Janeiro obteve 23,5% dos votos.