Marcelo confirma que vai presidir a Conselho de Ministros antes de cessar funções

O Presidente da República confirmou hoje que vai presidir à última reunião do Conselho de Ministros antes de cessar funções, em 09 de março, num dos últimos atos oficiais enquanto chefe de Estado.

"Nos últimos atos oficiais, restam duas cerimónias militares -- uma despedida das Forças Armadas, outra de posse de chefias militares -- e uma já tradicional presidência num Conselho de Ministros", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa num discurso durante uma receção aos funcionários portugueses na Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia (UE).

Marcelo salientou que é uma tradição o Presidente da República presidir à última reunião do Conselho de Ministros quer quando ele próprio deixa o cargo, ou quando o primeiro-ministro cessa funções, recordando que presidiu em março de 2024 ao último Conselho de Ministros do Governo de António Costa antes de este deixar o cargo.

A notícia de que Marcelo Rebelo de Sousa iria presidir ao último Conselho de Ministros antes de cessar funções foi hoje avançada pelo jornal Público, que indica que a reunião vai realizar-se em 05 de março.

Marcelo vai cessar funções em 09 de março, data em que o novo Presidente da República, António José Seguro, tomará posse perante a Assembleia da República.