Ex-ministro grego Varoufakis vai ser julgado em Dezembro após assumir ter tomado 'ecstasy'

O economista e antigo ministro das Finanças grego Yanis Varoufakis vai ser julgado em dezembro por declarações sobre uma experiência passada de consumo de droga que poderão enquadrar-se na lei penal, indicou ontem o seu partido.

Varoufakis, de 64 anos, deverá comparecer em tribunal por "incitamento e promoção de drogas", devido a declarações feitas num 'podcast' em janeiro passado, informou o partido MeRA25, em comunicado.

No 'podcast' Phasma, o economista relatou ter consumido 'ecstasy' "uma vez", há décadas, em Sydney, descrevendo o episódio como uma experiência "extraordinária", paga com uma enxaqueca "incrível" dois dias depois.

"Recordo-me de ter sido capaz de dançar durante 15 a 16 horas (...), mas sofri depois durante uma semana e nunca mais voltei a tocar nisso", afirmou na ocasião.

Varoufakis acrescentou que continua a apreciar fumar canábis, mas que não consegue obtê-la.

"O que me preocupa não é a experimentação (...), mas a dependência", declarou.

No comunicado, o MeRA25 afirmou "considerar uma honra o ódio dirigido contra o partido e o seu secretário-geral".

"Continuaremos a ter uma abordagem honesta, moderna e científica [sobre as dependências], e não atitudes próprias da polícia dos anos 1950", acrescentou o MeRA25.

Varoufakis foi uma das figuras emblemáticas do governo de esquerda que se opôs às políticas de austeridade orçamental e entrou em conflito, em 2015, com os credores do país durante uma crise que quase levou a Grécia a sair da zona euro.

O então primeiro-ministro Alexis Tsipras descreveu-o, numa obra recente, como uma "celebridade" que se tornou insuportável, inclusive para os próprios colegas.

O partido de Varoufakis pretende regressar ao parlamento nas eleições previstas para o próximo ano, embora a sua atual popularidade se situe abaixo do limiar de 3% necessários para esse objetivo.