Consultas ao domicílio
Levar o veterinário até si não é apenas uma questão de comodidade.
É, muitas vezes, uma decisão clínica mais adequada.
🐾 Animais de Companhia
Receber o veterinário em casa permite:
✔ Redução significativa do stress (especialmente em gatos e animais geriátricos);
✔ Observação do animal no seu ambiente natural;
✔ Maior conforto para animais com mobilidade reduzida;
✔ Apoio personalizado a famílias com vários animais;
✔ Melhor acompanhamento de doentes crónicos;
✔ Cuidados paliativos com tranquilidade e dignidade.
Em casa, o animal comporta-se como realmente é — e isso melhora a avaliação clínica.
🐄 Animais de Produção
No setor pecuário, o domicílio não é uma opção.
É parte essencial da prática veterinária.
✔ Maneio sanitário e planos profiláticos;
✔ Acompanhamento reprodutivo;
✔ Monitorização de produtividade;
✔ Intervenções clínicas no local;
✔ Avaliação das condições de bem-estar e biossegurança;
✔ Apoio técnico à gestão do efetivo.
A intervenção no terreno permite decisões mais ajustadas à realidade da exploração e maior controlo sanitário.
Usamos no domicílio o mesmo rigor técnico, protocolo clínico e responsabilidade profissional que aplicamos em contexto de clínica.
Ligue-nos: 966 529 489 | 291 575 122
Nós cuidamos!
Pode ainda contactar-nos pela via alternativa: [email protected]
Para mais informações, consulte:
https://www.facebook.com/biovetnatura
https://www.instagram.com/biovetnatura