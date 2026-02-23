Ilha de Santiago e o Tarrafal. Do colonialismo à liberdade

Santiago tem uma essência que a torna especial. A sua história faz com que seja uma ilha que congrega diferentes influências, europeias e africanas, e essa diversidade reflete-se em tudo: nas pessoas, na cultura e na identidade e na forma de estar, únicas e cativantes. Santiago é a ilha com mais população do País, e o seu centro administrativo. E, apesar de pequena, há muito o que fazer nesta ilha, desde eventos para apreciar a cultura local, locais a visitar, cafés ou restaurantes e praias para relaxar. A cidade é relativamente pequena. No Mercado Municipal encontram-se produtos nacionais, das ilhas frutas locais como papaia, manga, pinha, ou peixe fresco dos mares cabo-verdianos. A feira de sucupira é um importante ponto de comércio, uma interessante atração turística, verdadeiro mercado africano. Plateau é uma parte do centro histórico da ilha, localizado na parte alta da cidade, onde se encontram a maior parte dos serviços administrativos e comerciais, a Rua 5 de Julho. Farol de Maria Pia. Oportunidade para sentir o mar de outra forma, e ter uma perspetiva diferente do mesmo. O monumento erguido em honra do Papa João Paulo II encontra-se em Achada de Santo António.

Para além da maravilhosa vista que se pode obter sobre a Praia de Quebra Canela e o mar, erguido para homenagear o navegador que descobriu Cabo Verde, o Monumento a Diogo Gomes encontra-se numa área privilegiada da cidade, com vista panorâmica para o Ilhéu de Santa Maria. O local possui um monumento e um miradouro. A arquitetura do Quartel remete ao tempo colonial. A Cidade conta com vários espaços dedicados a mostrar a história e a cultura do País. O Museu Etnográfico, o Núcleo Museológico, bem como a Casa Museu de Amílcar Cabral. Descendo para a parte baixa da Cidade, encontra-se a Praia de Quebra Canela. A Prainha é uma praia pequena, com pouco areal, A Praia de São Francisco na zona do Aeroporto, tem um areal extenso, com palmeiras. A música e a arte Cabo Verdiana são fantásticas., Durante o ano, eventos diversos permitem estar em contacto com a cultura local. Entre estes encontram-se o efetuado na Praia da Gamboa, este festival é um dos mais importantes que acontecem em Cabo Verde, e onde já passaram grandes nomes da música nacional e internacional. No Gamboinha temos o concurso para descobrir novos músicos. Criol Jazz festival é um evento cultural importante na promoção da música Crioula. Este evento promove a interação e a partilha de sonoridades entre diferentes músicos, criando ligações entre os artistas de diferentes países e influências e promovendo novos talentos. Em Santiago existem diversas opções de comida, nos restaurantes mais tradicionais pode-se comer a famosa cachupa, o prato mais icónico de Cabo Verde, provar os deliciosos peixes frescos. A sensação de uma noite calma, o toque da brisa suave do mar, a música ao fundo a ser tocada, com umas mornas ou coladeiras, enquanto aprecia uma bebida e petisca qualquer coisa. E existem diversos locais onde o pode fazer, na ilha pode-se visitar o seu interior, com locais como Assomada e a Serra da Malagueta, bem como Tarrafal, vila localizada no extremo Norte da Ilha. Ao sair da Cidade encontra-se a Cidade Velha, Património da UNESCO. A cidade foi destruída mais do que uma vez, Na cidade Velha existe, entre outras atrações, um Pelourinho, uma Igreja. Na parte superior da Cidade é possível encontrar o Forte de São Filipe, com os seus canhões para defender a Cidade. Assomada é uma das mais importantes cidades de Santiago. Lá pode-se visitar o mercado, o Centro Cultural Tabanca, dedicado a este estilo musical e à história de Santa Catarina.

No Tarrafal é possível ver a praia de areia clara e as águas cristalinas do mar, sendo o cenário completo pelos barcos de pesca tradicionais atracados na areia. Ao longe é possível ver igualmente prisão do Tarrafal, para onde os presos políticos eram levados no tempo colonial. O centro de Vila e um mercado tradicional, juntamente com os restaurantes e hotéis que neste local é possível encontrar, tornam o Tarrafal um local de uma simplicidade e calma que transmitem bem estar e harmonia, a quem o visita. Praia Baixo, para além das suas belas praias, também pode lá encontrar a Casa das Tartarugas. Serra da Malagueta, é um dos principais locais para quem quer ver plantas e pássaros. Localizada entre três das principais cidades da ilha de Santiago. Quebra Canela é a praia mais badalada da Cidade. Com uma localização excelente, faz as delícias dos turistas e dos locais. Um farol que torna um local inóspito num ponto de passagem especial para quem visita a Cidade, com os pertences do pai da democracia Cabo-Verdiana, Amílcar Cabral. Fortaleza de São Filipe, erguida para proteger a Cidade Velha, conta com canhões antigos. A Rua 5 de Julho é a Rua mais conhecida da Cidade, conhecida pelas suas lojas e localização central. O mercado da sucupira com cores garridas e encruzilhadas, parecem não ter fim e caracterizam este mercado, O Museu Etnográfico da Praia é um local interessante. A igreja de nossa Senhora da Graça, no centro da Cidade honra a sua padroeira . O Núcleo Museológico é obrigatório visitar para compreender o País de Cabral, da liberdade e da democracia, e do fim do colonialismo salazarista.