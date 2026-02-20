"Manter a mesma atitude e a mesma alma"

O Marítimo defronta, amanhã pelas 14 horas, o Sporting B, em jogo da 23ª jornada da II Liga. “Vamos defrontar mais uma equipa B, esta do Sporting com muita qualidade individual e, acima de tudo, uma equipa que joga muito desinibida, com os seus jogadores a procurarem sempre mostrarem-se ao treinador da equipa A, o que é também um trunfo a ter em consideração”, sublinhou Miguel Moita na conferência de abordagem ao jogo, feita ao início da tarde desta sexta-feira.

Neste contexto, o treinador do Marítimo espera “um jogo super competitivo”, alertando para o facto do Sporting B “ser uma equipa com fortes dinâmicas ofensivas, para o que vamos estar preparados para anular essas mesmas dinâmicas”, considerando que será mais um jogo de II Liga. “O Sporting B atravessa um momento muito bom, com três vitórias nos últimos jogos e vamos nos tentar manter fiéis à nossa identidade e ao tipo de jogo que sempre evidenciamos e que mostramos em Vizela em grande parte do encontro, mantendo a atitude e a alma que nos fez conquistar os três pontos na última jornada”, reforça a ideia.

O facto das equipas B regularmente mudarem de jogadores, causando sempre uma incógnita às equipas adversárias, não é handicap para Miguel Moita. “Neste caso tentamos não nos focar em jogadores, mas mais na organização, posicionamento e dinâmicas adversárias. O facto de, muitas vezes, as equipas B mudarem três ou quatro jogadores de um jogo para outro não é assunto, pois olhamos mais, repito, para as dinâmicas do que propriamente para as características individuais dos jogadores”, justifica o treinador português.

.O Marítimo, no seu estádio, não tem sido tão concludente como fora dele. Naturalmente que os adeptos esperam uma vitória esta tarde. “Esperam eles e também nós. Jogar em casa não é uma questão para nós, é sempre um trunfo a ter em conta”, replica.

“A nossa responsabilidade é ganhar jogo a jogo. O facto de não termos tantos pontos em casa como fora não é nenhuma situação específica, pois a responsabilidade de ganhar é sempre a mesma, em casa ou fora, e é isso que vamos procurar trazer para este jogo, ou seja, uma equipa coesa, unida e com muita vontade de vencer”, conclui Miguel Moita