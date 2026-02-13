Busto de Baden Powell foi furtado há 24 anos
‘Canal Memória’ ruma a 2002
Foi na madrugada de 12 de Fevereiro de 2002 que o busto de Baden Powell, fundador do escutismo, foi furtado em plena Rua João Tavira, no Funchal. O busto foi arrancado do pedestal de onde se encontrava.
A Polícia de Segurança Pública foi chamada a investigar o caso e até suspeitava que os autores da proeza fossem os mesmos que tinham arrancado um outro busto, que se encontrava no Jardim Municipal.
A obra em causa era da autoria do escultor Ricardo Velosa e foi paga pela Junta Regional do Corpo Nacional de Escutas. Os fundos foram obtidos através de um colecta, que juntou 660 contos.
O busto foi inaugurado a 22 de Fevereiro de 1998, data em que se assinalou o aniversário de nascimento de Lord Robert Stephenson Smyth Baden-Powell.