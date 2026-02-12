Carnaval com espírito hippie chega ao Capoeira Lounge

O Capoeira Lounge Bar, no Caniço, prepara uma noite especial com uma festa ‘Peace, Love & Party – Carnaval Hippie’, no dia 16 de Fevereiro, a partir das 21 horas. A iniciativa promete uma experiência envolvente, combinando música ao vivo e um ambiente inspirado no movimento hippie.

Nesta noite poderá desfrutar da animação de uma banda ao vivo e aderir ao dress code colorido, evocando o estilo livre e descontraído do movimento hippie, enquanto o Memobox, o serviço de photobooth que anima os melhores eventos na Madeira estará presente para tornar a noite ainda mais especial, captando cada momento de diversão e muito estilo.

A entrada é gratuita e o evento será realizado no Capoeira Lounge Bar, situado na Rua Baden Powell, complexo balnear Lido Galo Mar, piso -2.