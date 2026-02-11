Dacia Zen: 1 ano de garantia adicional
Na assistência pós-venda da Dacia, dedicamo-nos a cuidar do seu Dacia para que ele possa acompanhá-lo por muitos anos. Realizar a manutenção do seu Dacia ajuda a evitar quebras inesperadas e, consequentemente, visitas indesejadas à oficina.
Mantenha o seu Dacia em perfeitas condições na rede Dacia e aproveite 1 ano de tranquilidade com a nossa garantia adicional (para veículos com menos de 6 anos ou 120.000 km) que inicia automaticamente após efetuar a revisão na nossa oficina certificada Dacia no Funchal.
Válido para todos os clientes exceto: viatura de frota, de aluguer e de administrações, bem como viaturas utilizadas em competição de qualquer natureza, viaturas da polícia, bombeiros, viaturas matriculadas em nome de concessionário / reparador automóvel, de oficina ou outro tipo de sociedade que comercialize veículos automóveis, viaturas TVDE ou Táxi, escolas de condução ou transporte privado de passageiros.
Dacia Service, make it last*
*Dacia Service. É para durar.
Visite
o seu concessionário Dacia no Funchal:
AUTO ZARCO | Estrada de São João, 24 | 291 743 421 | [email protected] | www.autozarco.pt
Dias úteis: 8h30- 12h30 e 13h30-17h30